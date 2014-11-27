У Порошенко опровергли "угрозы Путина" начать наступление

Об этом она написала в своем Facebook.

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"Официально. Вчера посол РФ Зурабов не присутствовал во время телефонного разговора Президента Украины с Путиным. Итак информация об этом недостоверна, как и то, что в адрес суверенного государства звучали хоть какие-то угрозы. Работая более 10 лет с Петром Порошенко могу лишь подтвердить, что он никогда никому бы не позволил в разговоре с собой агрессивный и неконструктивный тон и т.д.", - написала она.