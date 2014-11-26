Очередной самолет с останками пассажиров «Boeing-777» отправят в Нидерланды 28 ноября - ХОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом во время совещания с представителями международной миссии по расследованию катастрофы самолета «Boeing-777» рейса MH17 сообщил директор Департамента экономики и международных отношений ОГА Виктор Коваленко.

По его сведениям, в церемонии прощания с жертвами катастрофы, которая состоится на летном поле Международного аэропорта «Харьков» около 11:00, примет участие Министр безопасности и юстиции Королевства Нидерланды Иво Опстельтен. В Нидерланды будет отправлено шесть гробов с телами погибших пассажиров.

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На совещании присутствовали командующий международной миссией по расследованию катастрофы самолета «Boeing-777» рейса MH17 Михиль Марханд, командир боевого подразделения Объединенной совместной межведомственной оперативной группы МН17 Ханс Ван Де Вен, политический советник миссии Мартин Ван Бюрен, руководители структурных подразделений ХОГА, представители МВД, ГУ ГСЧС, ЮЖД, аэропорта.

«Спасибо за то, что вы предоставляете нам честь - организуете церемонию прощания с жертвами авиакатастрофы. Когда это начиналось четыре месяца назад, никто не мог представить, что это будет продолжаться так долго. Хочу поблагодарить вас и за ту поддержку, которую вы нам предоставляете, и за то, что вы в очередной раз согласны помочь нам», - сказал Ханс Ван Де Вен.