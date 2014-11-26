Швеция ратифицировала Соглашение об ассоциации с Украиной

Об этом Министерство иностранных дел Украины сообщило в своем "Tвиттере".

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При этом кроме украинского соглашения, Швеция также ратифицировала аналогичные соглашения с Грузией и Молдовой, передает ZN.UA.

Отметим, что сегодня Соглашение об ассоциации с Украиной ратифицировала Венгрия. Ранее Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом ратифицировали Эстония, Словакия, Болгария, Литва, Латвия, Мальта и Румыния.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября Верховная Рада синхронно с Европейским парламентом ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ всецело начнет действовать после его ратификации всеми 28 странами-членами Евросоюза.