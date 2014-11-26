Филатов войдет в состав "Блока Петра Порошенко"

Заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации, кандидат в народные депутаты Борис Филатов войдет в состав фракции «Блока Петра Порошенко».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

«Я вошел во фракцию «Блока Петра Порошенко», - сказал он.

Филатов напомнил, что избирался как самовыдвиженец.

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“Но я избирался при поддержке «Блока Петра Порошенко». И тем более, знаете, это было бы не совсем корректно... Я в тот момент был действующим заместителем губернатора, и при всем том, что множество вещей меня не устраивают в моей фракции, то, тем не менее, было бы, наверное, нечестно с должности заместителя председателя областной государственной администрации, назначенного президентом, идти в другую политическую силу”, - сказал Филатов.

Он также прибавил, что заявление о вступлении во фракцию написал сегодня.

Как сообщал УНИАН, Филатов был избран народным депутатом на выборах 26 октября в одномандатном округе №27 в Днепропетровске.