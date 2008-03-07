Февральская инфляция: Азаров оказался прав
Данные Госкомстата
По данным Госкомстата инфляция в феврале 2008 года составила 2,7%. В отличие от января, когда подешевела только обувь (на 0,1%), в феврале снижение цен наблюдалось по нескольким позициям потребительской корзины. В частности, в прошлом месяце подешевели:
яйца – на 1,4%;
обувь – на 0,3%;
автомобильное топливо и масла – на 0,5%;
аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации – на 0,1%;
услуги связи – на 0,1%.
Выше, чем общий индекс потребительских цен, выросли в феврале цены на следующие виды товаров и услуг:
хлеб – на 3,0%;
макаронные изделия – на 2,8%;
мясо и мясопродукты – на 3,7%;
подсолнечное масло – на 9,0%;
животные жиры – на 6,4%;
фрукты – на 7,4%;
овощи – на 8,1%;
картофель – на 3,7%;
автомобильный пассажирский транспорт – на 5,1%;
дошкольное и начальное образование – на 4,9%;
амбулаторные услуги – на 2,7%;
рестораны и гостиницы – на 2,7%.
В феврале имело место небольшое снижение инфляции по сравнению с очень высоким показателем в январе (2,9%). В то же время, январь был в нынешнем году длиннее февраля на два дня, поэтому можно считать, что темпы роста потребительских цен в первые два месяца оказались практически одинаковыми.
Однако инфляция в годовом измерении в феврале существенно повысилась. Так, если в январе 2008 года к январю 2007 инфляция равнялась 19,4%, то в феврале к февралю она достигла 21,9%. Это объясняется тем, что в феврале 2007 года инфляция была намного ниже (0,6%), чем в феврале нынешнего года.
Также в феврале по сравнению с январем ухудшился показатель индекса цен производителей (ИЦП). Если в январе ИЦП составлял 102,3%, то в феврале – 103,0%.
Таким образом, предположения о заметном снижении инфляции в феврале, озвученные на днях министрами экономики и финансов, не подтвердились. Прогноз же экс-министра финансовНиколая Азарова, что в феврале т.г. «инфляция будет высокая - это однозначно», высказанный им позавчера, можно сказать, сбылся.
Юрий Глухов для УНИАН