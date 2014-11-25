Украина выступает категорически против попыток государства с нацистской политикой возглавить борьбу с нацизмом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис сообщил на брифинге в Киеве.

По его словам, документ, как и в предыдущие годы, был принят: 115 делегаций выступили “за”, 55 государств “воздержались”, Украина вместе с США и Канадой проголосовала “против”.

Как сказал Перебыйнис, позиция Украины была изложена в заявлении, оглашенном украинской делегацией перед рассмотрением этого проекта. В частности, было отмечено на решительном осуждении Украиной нацизма и неонацизма, а также всех других форм нетерпимости. В то же время делегация Украины подчеркнула, что эта проблематика должна рассматриваться в сбалансированном и объективном ключе.

Читайте такжеОбама сравнил российскую агрессию с нацизмом и пообещал, что РФ заплатит за свои действия“Поэтому мы считаем совершенно неприемлемым и неправомерным прибегать к манипуляциям и искажение истории в угоду чьим-то агрессивным политическим интересам. К сожалению, именно такой подход из года в год демонстрирует Россия при разработке указанной резолюции”, - подчеркнул Перебийнис.

Он отметил, что Украина выступает категорически против циничной попытки Российской Федерации представить себя как лидера в борьбе с нацизмом и неонацизмом, совершая при этом те же самые преступления против других наций.

По словам представителя МИД, Россия открыто поддерживает разнообразные российские неонацистские группировки как в своей стране, так и за рубежом. В частности, речь идет о “Волчьей сотне”, воюющей в составе вооруженных террористических группировок на Донбассе, а также русских казаков в Крыму, которые откровенно исповедуют националистическую, ксенофобскую и шовинистическую политику.

“Учитывая указанные причины, разбалансированный характер проекта резолюции и наличие в нем искажения фактов, а также на фоне оккупации и аннексии Российской Федерацией Крыма и продолжающейся вооруженной агрессии России против нашего государства, Украина приняла решение голосовать против инициативы Москвы”, - сказал он.