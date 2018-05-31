Аваков назвал провокацией вопрос о том, когда он заговорит на украинском

Отмечается, что министр МВД общался на русском языке на брифинге.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что хорошо владеет государственным языком.

Об этом он сказал в среду во время презентации Академии патрульной полиции, передает "Украинская правда".

Перед этим журналист спросила его, что поскольку все полицейские хорошо владеют украинским языком, когда министр внутренних дел на нем заговорит.

"Я достатньо володію державною мовою, ні для того, щоб мати провакациї у такому запитанні от вас. Дякую (лексика министра сохранена, - ред)", - ответил Аваков.

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До этого момента и в дальнейшем своем выступлении министр МВД общался на русском языке.

Ранее сообщалось, что Аваков удивлен реакцией международных организаций на инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченка. Министр внутренних дел Украины заявил, что если бы была возможность проводить подобные спецоперации со всеми резонансными случаями, то правоохранители делали бы это «каждый день».