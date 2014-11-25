Свежие перлы российской пропаганды: в Украине отменяют Новый год

Глава пророссийской партии "Родина" Игорь Марков в эфире телеканала Россия 1 заявил о том, что в Украине отменяют Новый Год, поскольку "Дед Мороз - русский".

По словам Маркова, Деда Мороза заменят Санта Клаус и Святой Николай.

Политика ужасает, что власти Украины работают даже с детьми трех-четырех лет, "внушая им, что нет Деда Мороза".

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