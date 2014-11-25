Свежие перлы российской пропаганды: в Украине отменяют Новый год
16:46, 25 ноября 2014Политика
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Игорь Марков заявил в эфире российского телевидения, что в Украине отменяют Новый год.
Марков считает, что Деда Мороза хотят запретить
Глава пророссийской партии "Родина" Игорь Марков в эфире телеканала Россия 1 заявил о том, что в Украине отменяют Новый Год, поскольку "Дед Мороз - русский".
По словам Маркова, Деда Мороза заменят Санта Клаус и Святой Николай.
Политика ужасает, что власти Украины работают даже с детьми трех-четырех лет, "внушая им, что нет Деда Мороза".
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