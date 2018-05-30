Высший совет правосудия завтра рассмотрит дисциплинарное дело против судьи, отказавшейся арестовывать Саакашвили

Докладчиком по делу против судьи выступит член ВСП Маловацкий, который до этого работал юристом в «Блоке Петра Порошенко».

Одно из подразделений Высшего совета правосудия – Первая дисциплинарная палата – намерена в четверг рассмотреть дисциплинарное дело в отношении судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол, которая в декабре прошлого года отклонила ходатайство Генпрокуратуры отправить экс-президента Грузии, лидера партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили под домашний арест.

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Информация о рассмотрении 31 мая дисциплинарного дела против судьи Ларисы Цокол по жалобе Александра Пикалова размещена на сайте Высшей совета правосудия (ВСП).

Согласно информации, докладчиком по дисциплинарному делу против судьи Цокол выступит член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий, который до назначения в ВСП работал юристом в «Блоке Петра Порошенко».

Как ранее сообщалось, 11 декабря судья Печерского районного суда Киева Лариса Цокол отпустила на свободу лидера партии "Рух новых сил", экс-руководителя Одесской области Михаила Саакашвили, которого Генпрокурора обвинила в подготовке госпереворота на деньги беглого олигарха Курченко и просила суд взять под стражу.

Буквально через два дня стало известно, что на судью Цокол в Высший совет правосудия поступили две жалобы – одна от гражданина Харченко, другая от гражданина Пикалова.

22 декабря Высший совет правосудия после их рассмотрения решил, что жалобу гражданина Харченко следует отклонить, а по жалобе Пикалова открыли дисциплинарное дело. В тот же день Михаил Саакашвили заявил, что против судьи Цокол готовится расправа по указке президента Порошенко.

Однако ВСП заявил, что открытие дисциплинарного дела против судьи Цокол не связано с ее решением по делу политика. Вместе с тем ВСП не объяснила, почему поступившим на судью жалобам еще в начале весны 2017 года ход был дан сразу после ее решения по делу Саакашвили.

В феврале 2018 года журналисты программы "Схемы" (совместный проект «Радио Свобода» и телеканала "UA:Перший") в ходе расследования выяснили, что крупнейшее месторождение в Полтавской области получила малоизвестная компания "Аркона Газ-Энергия", которая связана с окружением президента Петра Порошенко. Также расследование показало, что отношение к этой компании имеет и член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий.

Позже в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что заинтересовались расследованием журналистов.

В начале мая журналисты программы «Слідство.Інфо» обнародовали часть переписки между беглым нардепом Александром Онищенко и ближайшим окружением Порошенко о том, как в 2015 году происходила "скупка" голосов за избрание Алексея Маловацкого на должность члена Высшего совета правосудия.