В Минсоцполитики заявили, что "женщины не могут быть снайперками", Геращенко возмущена

Тем временем глава Минсоцполитики Андрей Рева пообещал провести служебное расследование и проинформировать о результатах.

Чиновник Минсоцполитики Сергей Рябоконь заявил, что "определенные физические особенности женщин не позволяют им работать снайперами"

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время пленарного заседания, передает Еспресо.TV.

"Я хочу выразить от имени нашего межфракционного объединения возмущение и требовать от вас проведения служебного расследования в отношении чиновника Министерства социальной политики, который является директором департамента условий труда и заработной платы г-на Рябоконя. Этот чиновник в своем чиновничьем теплом кресле считает, что определенные физические особенности женщин не позволяют им работать снайперками", - заявила Геращенко.

Она добавила, что одна из ключевых задач межфракционного объединения "Равные возможности" - это усиление роли женщин в украинской армии. А также отметила, что среди 25 тысяч украинских женщин военных есть снайперки, которые работают лучше, чем некоторые мужчины.

Вице-спикер Рады будет требовать служебного расследования и пересмотра "советских директив, которые не замечают очевидного".

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"Наши женщины не хуже, чем мужчины воюют, и мы будем их защищать", - подчеркнула Геращенко.

Тем временем глава Минсоцполитики Андрей Рева пообещал провести служебное расследование и проинформировать о результатах.

"Я хочу от имени Министерства социальной политики принести извинения женщинам, нашим депутатам межфракционного объединения "Равные возможности". Хочу сказать, что это не отражает позицию отдельных чиновников, не отражает позицию Министерства в этом вопросе. Мы недавно рассматривали на комитете по вопросам международной политики денонсации Конвенции МОТ 45, мы представили официальную позицию по этим вопросам. Это и является официальной позицией Министерства в отношении равных возможностей мужчин и женщин", - заявил министр.

Недавно главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков заявил, что женщина не может работать спортивной журналисткой, поскольку "у нее каждый месяц проблемы".

Тем временем специалисты Всемирного экономического форума выяснили, что разрыв в оплате труда мужчин и женщин не исчезнет еще 217 лет.

В декабре Министерство здравоохранения отменило приказ, который ограничивал перечень доступных для женщин профессий.