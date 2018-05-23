Сумской горсовет призвал безотлагательно рассмотреть во втором чтении и принять в целом проект Избирательного кодекса

Сумской городской совет просит президента украины Петра Порошенко, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и народных депутатов Украины безотлагательно рассмотреть во втором чтении и принять в целом проект Избирательного кодекса (проект №3112-1 от 02.10.2015), что вводит пропорциональную избирательную систему с открытыми списками.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято сегодня, 23 мая, во время очередной сессии. «За» проголосовали 28 депутатов (всего в Сумском горсовете 42 депутата – УНИАН).

Во время рассмотрения проекта обращения депутаты приняли к сведению всеукраинскую акцию «Нет выборам по закону Януковича», которая проходила на прошлой неделе, в том числе и в Сумах, и к которой присоединились представители большинства депутатских фракций горсовета. Тогда главным требованием акции было избрание новой Верховной Рады по пропорциональной системе с открытыми списками.

«Мы с вами избирались по открытым партийным спискам, и вы видите, что это более действенный механизм избрания депутатов. Если бы депутаты Верховной Рады Украины избирались таким же образом, то работали бы более плодотворно для достижения успеха в нашем государстве», – отметил во время сессии, обращаясь к депутатам, городской голова Сум Александр Лысенко.

Депутаты горсовета убеждены, что в результате внедрения Избирательного кодекса Украина наконец получит шанс сформировать достойную политическую элиту и структурированную партийную систему вместо олигархических партий, партий-однодневок и именных проектов под выборы, а граждане смогут получить большее влияние как на формирование власти, так и на состояние дел в государстве.

«Украинскому государству критически важно немедленно провести избирательную реформу, введя на парламентских выборах пропорциональную систему выборов с открытыми списками. Эта система позволяет, с одной стороны, сохранить принцип политической структуризации общества благодаря участию политических партий, но в то же время гарантирует наличие тесной связи народного депутата с избирателями конкретного округа. Кроме того, по этой избирательной системе граждане будут избирать не только партию, но и иметь возможность влиять на расположение кандидатов в иерархии избирательного списка этой партии. В этом и заключается принцип «открытия» партийных списков», – говорится в документе.

Сумской горсовет отмечает, что власть продолжает лишь имитировать процесс избирательной реформы, в частности относительно рассмотрения Избирательного кодекса, голосование за первое чтение которого состоялось еще 7 ноября 2017 года.

«Сегодня уже недостойно продолжать аргументировать промедление исключительно численностью внесенных поправок, ведь с даты их внесения прошло более шести месяцев. Складывается впечатление, что власть сознательно затягивает этот процесс и пытается «похоронить» Избирательный кодекс под дискуссиями вокруг правок в отношении отдельных его статей», – подчеркивается в тексте обращения.

Также горсовет отмечает, что украинское общество не потерпит более «политического очковтирательства», оно нуждается в реальных и быстрых изменений.

«Мы, депутаты Сумского городского совета, от имени жителей нашего города призываем вас выполнить базовые требования Революции Достоинства, публичные предвыборные обещания, данные гражданам Украины и международному сообществу, и письменные обязательства перед участниками Коалиционного соглашения политических сил парламента 2014 года относительно безотлагательного внедрения избирательной системы с открытыми списками», – отмечается в обращении.

Сумской горсовет с целью обеспечения проведения выборов парламента 2019 года по открытым спискам просит президента украины, председателя ВРУ и народных депутатов безотлагательно рассмотреть во втором чтении и принять в целом проект Избирательного кодекса (проект №3112-1 от 02.10.2015).