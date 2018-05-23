Порошенко утвердил дату празднования Дня морской пехоты

День морской пехоты будет отмечаться на государственном уровне 23 мая.

День морской пехоты будет отмечаться на государственном уровне.

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Об этом в своем Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.

«Исходя из нашего собственного исторического календаря, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, который отныне будет отмечаться на государственном уровне 23 мая. Подписал соответствующий указ», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о переименовании высокомобильных десантных войск ВСУ в Десантно-штурмовые войска. Закон был подписан главой государства во время проходящих в Николаеве торжеств по случаю 100-летия создания морской пехоты.