В "Оппоблоке" нет консенсуса в поддержке Бойко на президентских выборах - эксперт

22:14, 22 мая 2018
Политика
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Актуально
В Оппоблоке не определились из кандидатом / фото УНИАН

Такое мнение высказал политолог Кость Бондаренко, комментируя заявление в интервью РБК-Украина народного депутата и одного из лидеров "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, передает "Апостроф".

"Сергей Владимирович [Левочкин] озвучил собственное мнение по этому вопросу, это его личная позиция. Но в партии действительно существует немало тех, кто разделяют данную позицию", - отметил эксперт. Однако, по словам Бондаренко, большинство областных организаций, в первую очередь, из наиболее индустриально развитых регионов, где сосредоточен основной электорат партии - эту позицию не разделяют.

"В партии предстоит серьезная дискуссия относительно лидера. Это - прерогатива съезда. И было бы ошибочно считать, что Юрий Бойко, который по своему статусу является одним из лидеров Оппоблока, уже определён как единый кандидат от Юго-Востока", - считает Бондаренко.

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