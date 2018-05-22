В "Оппоблоке" нет консенсуса в поддержке Бойко на президентских выборах - эксперт

В партии предстоит серьезная дискуссия относительно лидера.

В "Оппозиционном блоке" на сегодняшний день нет консенсуса в поддержке кандидатуры Юрия Бойко на президентских выборах.

Такое мнение высказал политолог Кость Бондаренко, комментируя заявление в интервью РБК-Украина народного депутата и одного из лидеров "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, передает "Апостроф".

"Сергей Владимирович [Левочкин] озвучил собственное мнение по этому вопросу, это его личная позиция. Но в партии действительно существует немало тех, кто разделяют данную позицию", - отметил эксперт. Однако, по словам Бондаренко, большинство областных организаций, в первую очередь, из наиболее индустриально развитых регионов, где сосредоточен основной электорат партии - эту позицию не разделяют.

"В партии предстоит серьезная дискуссия относительно лидера. Это - прерогатива съезда. И было бы ошибочно считать, что Юрий Бойко, который по своему статусу является одним из лидеров Оппоблока, уже определён как единый кандидат от Юго-Востока", - считает Бондаренко.