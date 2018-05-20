Украина выйдет из всех договоров в рамках СНГ, не соответствующих ее национальным интересам - Порошенко

По словам президента, Украина на сегодняшний день уверенно движется из сферы российского влияния.

Украина пересмотрит все договоры, заключенные рамках Содружества независимых государств, и выйдет из тех, участие в которых противоречит сегодняшним национальным интересам государства.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время церемонии почтения памяти жертв политических репрессий во времена СССР.

«Мы уверенно выходим из сферы российского влияния ... Теперь, сейчас мы внимательно пересмотрим все договоры, заключенные в рамках СНГ и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие нашим украинским, национальным интересам», - сказал президент.

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Также Порошенко добавил, что Украина всегда рассматривала членство в СНГ как «развод с империей».

«Украина, начиная с Беловежской пущи (подписание договоров о выходе из СССР и образовании СНГ в 1991 году - УНИАН), рассматривала СНГ исключительно как инструмент цивилизованного развода с империей. Цивилизованного по российской вине не получилось. Москва стремилась превратить Содружество в обновленную империю, где бы все сверяли часы по Спасской башне Кремля", - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 2 мая на заседании Совета национальной безопасности и обороны Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей. В тот же день СНБО поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

19 мая Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.