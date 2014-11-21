В Крыму начали сносить дорожные указатели на украинском (фото)

Об этом сообщил симферопольский журналист Шевкет Ниматуллаев в Facebook.

"Дорожный указатель «Трудове - Урожайне» заменили на «Трудовое - Урожайное» - крымские власти замену знаков установленных на украинском языке начали с феодосийской трассы", - написал он.

По его словам, на мероприятие съехались чиновники – первую лопату бетона под установленный знак кинул "спикер" крымского парламента Владимир Константинов, который также пообещал, что на полуострове заменят более четырех тысяч дорожных указателей.

Читайте такжеСМИ: В оккупированном Крыму оставят украинские названия населенных пунктовПри этом он пообещал, что указатели на крымскотатарском языке появятся, но лишь в местах компактного проживания крымских татар.

В Крыму после аннексии была развернута кампания по преследованию "нерусских" народов, в первую очередь, украинцев и крымских татар.

Так, в начале октября "министр образования" Крыма похвасталась, что на полуострове не осталось ни одной украинской школы. Ранее сообщалось, что украинцы в Крыму лишились права на полное среднее образование на украинском языке.

Также активисты сообщают о "чистках" в крымских библиотеках, откуда выбрасывают и сжигают книги на украинском языке.