В СБУ заявляют о новой волне хакерских атак на государственные органы власти

Об этом на своей странице в Facebook написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.

"Преступники пытаются сломать информационные сети и почтовые серверы государственных учреждений. Под видом официальных писем направляются электронные сообщения с вложенным в него вредоносным программным обеспечением, которое рекомендуется установить", - написал советник.

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По его словам, участились случаи так называемых fishing, то есть рассылки фейковых писем с вредоносными вложениями.

В СБУ призвали руководителей госучреждений, а также сотрудников IT усилить меры безопасности, проверять достоверность подозрительных писем и материалов, поступающих на электронную почту.