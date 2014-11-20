Белый дом: Байден предложил ужесточить санкции против России
21:26, 20 ноября 2014Политика
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Вице-президент США Джо Байден в беседе с премьер-министром Латвии Лаймдота Страуюма предложил ужесточить санкции против России, если она "сохранит прежний курс" относительно ситуации в Украине.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
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"Лидеры обсудили кризис в Украине и согласились, что последствия продолжающегося нарушения Россией суверенитета Украины должны быть интенсифицированы, если Россия продолжит свой нынешний курс", - говорится в сообщении Белого дома.
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