Белый дом: Байден предложил ужесточить санкции против России

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

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"Лидеры обсудили кризис в Украине и согласились, что последствия продолжающегося нарушения Россией суверенитета Украины должны быть интенсифицированы, если Россия продолжит свой нынешний курс", - говорится в сообщении Белого дома.