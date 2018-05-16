Депутаты рассказали журналистам, как часто им перепадало на орехи (видео)

На вопрос о том сколько охранников, нардепы отвечать в основном отказывались.

Депутаты если дерутся, то между собой, ибо простым смертным к неприкасаемым дотрагиваться нельзя. Журналисты ТСН выпытали у народных избранников, сколько охранников их защищают и принимали ли они участие в драках вне депутатской жизни.

В частности, нардеп Михаил Добкин вспоминает, что в последний раз ему досталось возле здания ICTV. А также рассказал, что недавно пнул кота, потому что тот украл еду со стола.

На вопрос о том сколько охранников, нардепы отвечать журналистам в основном отказывались.

Кроме этого, народные избранники считают, что бить самому не стоит, а лучше передать эту функцию охранникам.