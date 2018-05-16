Депутаты рассказали журналистам, как часто им перепадало на орехи (видео)
21:02, 16 мая 2018Политика
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На вопрос о том сколько охранников, нардепы отвечать в основном отказывались.
Депутаты рассказали, когда дрались в последний раз \ Фото УНИАН
Депутаты если дерутся, то между собой, ибо простым смертным к неприкасаемым дотрагиваться нельзя. Журналисты ТСН выпытали у народных избранников, сколько охранников их защищают и принимали ли они участие в драках вне депутатской жизни.
В частности, нардеп Михаил Добкин вспоминает, что в последний раз ему досталось возле здания ICTV. А также рассказал, что недавно пнул кота, потому что тот украл еду со стола.
На вопрос о том сколько охранников, нардепы отвечать журналистам в основном отказывались.
Кроме этого, народные избранники считают, что бить самому не стоит, а лучше передать эту функцию охранникам.
Депутаты рассказали, как часто им перепадало на орехи
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