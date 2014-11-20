Порошенко: Если прогресса в решении конфликта на Донбассе не будет, Запад ужесточит санкции

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что если не будет достигнут прогресс в разрешении конфликта на Донбассе, Запад ужесточит санкции против РФ.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", глава государства заявил во время визита в Молдову.

"Я убежден в безальтернативности решения конфликта на Донетчине, исходя исключительно из минских договоренностей. Именно поэтому мы рассчитываем на позитивные новости в этой сфере уже в ближайшее время", - отметил президент.

"Если таких новостей не будет, я уверен в углублении санкций. Это делается не ради нанесения экономического вреда, а для обеспечения безопасности в Европе", - добавил он.

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Напомним, ранее сообщалось, что об ужесточении санкций в отношении России может пойти речь на саммите Евросоюза в декабре, если поддерживаемые Москвой боевики перенесут военные действия за пределы "ДНР" и "ЛНР".

Вместе с тем глава МИД Польши Гжегож Схетына заявил о растущей разнице во взглядах на тему обострения санкций против Российской Федерации за ее агрессию против Украины.

Молдова наградит Порошенко высшей государственной наградой - Орденом Республики - за особые заслуги и действия на благо Молдавского государства.