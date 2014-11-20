Порошенко: Если прогресса в решении конфликта на Донбассе не будет, Запад ужесточит санкции
Президент настаивает на безальтернативности решения конфликта на Донетчине, исходя из минских договоренностей.
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что если не будет достигнут прогресс в разрешении конфликта на Донбассе, Запад ужесточит санкции против РФ.
Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", глава государства заявил во время визита в Молдову.
"Я убежден в безальтернативности решения конфликта на Донетчине, исходя исключительно из минских договоренностей. Именно поэтому мы рассчитываем на позитивные новости в этой сфере уже в ближайшее время", - отметил президент.
"Если таких новостей не будет, я уверен в углублении санкций. Это делается не ради нанесения экономического вреда, а для обеспечения безопасности в Европе", - добавил он.
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Напомним, ранее сообщалось, что об ужесточении санкций в отношении России может пойти речь на саммите Евросоюза в декабре, если поддерживаемые Москвой боевики перенесут военные действия за пределы "ДНР" и "ЛНР".
Вместе с тем глава МИД Польши Гжегож Схетына заявил о растущей разнице во взглядах на тему обострения санкций против Российской Федерации за ее агрессию против Украины.
Молдова наградит Порошенко высшей государственной наградой - Орденом Республики - за особые заслуги и действия на благо Молдавского государства.