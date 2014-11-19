В МИД ответили на заявление «главы ЛНР» о дуэли с Порошенко: «Он достоин лишь дуэли с судом»

Об этом заявил спикер украинского МИД Евгений Перебыйнис в своем Twitter.

#плотницкий, который руководил коварным похищением и передачей в руки ФСБ женщины, Надежды #Савченко, достойный лишь "дуэли" с украинским судом - Evgeniy Perebyinis (@YPerebyinis) 19 ноября 2014

"Плотницкий, который руководил коварным похищением и передачей в руки ФСБ женщины, Надежды Савченко, достойный лишь "дуэли" с украинским судом", - написал Перебийнис.

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Ранее Плотницкий написал открытое письмо Порошенко, в котором вызвал украинского президента на дуэль. "Давайте по примеру древних славянских вождей и славных казацких атаманов сойдемся в поединке. Кто победит, тот и диктует противоположной стороне свои условия", - заявил лидер «ЛНР».