Всеукраинский союз ветеранов АТО и Соцпартия почтили память погибших во Второй мировой (фото)

Цветы к Вечному огню у Монумента Воина-освободителя возложили более ста человек. Среди них — глава СПУ и Всеукраинского союза ветеранов АТО Илья Кива, ветераны АТО, члены Соцпартии.

Всеукраинский союз ветеранов АТО и Социалистическая партия Украины почтили память воинов, погибших во Второй мировой войне.

Выстроившись в почетный караул у Мемориала Славы, ветераны АТО обеспечили доступ к Вечному огню всем желающим почтить память героев войны. Об этом сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

«Для меня этот день — вне политики. Эту победу ковали все народы СССР. И не только СССР — против нацизма воевали почти все народы Европы. Именно народы, а не политические режимы! И когда сегодня политики устраивают перетягивание каната, рассказывая о том, чей вклад в Победу был больше, мне противно», — сказал глава СПУ и Всеукраинского союза ветеранов АТО Илья Кива.

Он также напомнил, что Всеукраинский союз ветеранов АТО уже шесть месяцев охраняет Вечный огонь от посягательств.

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«Я солдат. И я знаю, что такое смотреть смерти в лицо — каждый день, каждую минуту. Наши деды тоже испытали это на себе. Мой дед, Филипп Денисович Кива, прошел всю войну, заслужил звание Героя Советского Союза. Солдаты Второй мировой не думали о политических режимах — они защищали свою страну. И это они победили нацизм. Они, а не политики! Именно поэтому Всеукраинский союз ветеранов АТО уже полгода охраняет Монумент Воина-освободителя. Низкий поклон ветеранам, и вечная слава!», — сказал глава СПУ.

Глава Соцпартии также отметил, что пример ветеранов Второй мировой служит хорошим стимулом для украинских солдат.

«На фронте мы часто вспоминали подвиг наших дедов. Старались быть похожими на них, не сдаваться, как бы ни силен был противник. Вернувшись в мирную жизнь, мы не складываем оружия. Изменить страну к лучшему, закончить войну победой, справиться с коррупцией, беззаконием и произволом властей — наша сегодняшняя задача», — подчеркнул глава СПУ.