В Конгресс подан законопроект о предоставлении Украине военной помощи США

Автором законопроекта стал конгресмен от Республиканской партии Майкл Берджес, сообщает "Голос Америки".

"Соединенные Штаты уже предоставили финансовую и материальную помощь Украине, но принимая во внимание постоянную агрессию и недостаток уважения к мирному плану, который Россия демонстрирует в отношении украинского народа, на самом деле Украина требует больше чем просто денег. Украине нужно оружие, боеприпасы, бронежилеты и средства связи. Я подал законопроект H.R. 5315, который создает программу по ленд-лизу и позволяет Президенту США передать определенное оружие и оборудование в Украину. Бесспорно, что финансовая помощь важны, так же важны оружие и боеприпасы, чтобы отбить российские войска, которые вторглись в суверенной страны", – считает политик.

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В случае, если Конгресс одобрит законопроект, Украина сможет получить противотанковое оружие и боеприпасы, противовоздушную оружие, стрелковое оружие (пистолеты, штурмовые винтовки, гранатометы, пулеметы, снайперские винтовки), многоцелевые автомобили, лодки, бронежилеты, системы управления огнем, дальномеры, оборудование для обнаружения и обезвреживания самодельных взрывных устройств, системы химической, биологической и радиационной защиты.