В Конгресс подан законопроект о предоставлении Украине военной помощи США
На рассмотрение Конгресса США передан законопроект, позволяющий предоставить Украине военную помощь
Автором законопроекта стал конгресмен от Республиканской партии Майкл Берджес, сообщает "Голос Америки".
"Соединенные Штаты уже предоставили финансовую и материальную помощь Украине, но принимая во внимание постоянную агрессию и недостаток уважения к мирному плану, который Россия демонстрирует в отношении украинского народа, на самом деле Украина требует больше чем просто денег. Украине нужно оружие, боеприпасы, бронежилеты и средства связи. Я подал законопроект H.R. 5315, который создает программу по ленд-лизу и позволяет Президенту США передать определенное оружие и оборудование в Украину. Бесспорно, что финансовая помощь важны, так же важны оружие и боеприпасы, чтобы отбить российские войска, которые вторглись в суверенной страны", – считает политик.
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В случае, если Конгресс одобрит законопроект, Украина сможет получить противотанковое оружие и боеприпасы, противовоздушную оружие, стрелковое оружие (пистолеты, штурмовые винтовки, гранатометы, пулеметы, снайперские винтовки), многоцелевые автомобили, лодки, бронежилеты, системы управления огнем, дальномеры, оборудование для обнаружения и обезвреживания самодельных взрывных устройств, системы химической, биологической и радиационной защиты.