У Симоненко во время обыска нашли пистолет с глушителем и патроны

Также у Петра Симоненко изъяты материалы, направленные на свержение конституционного строя.

У лидера запрещенной судом Коммунистической партии Украины Петра Симоненко следователи СБУ изъяли предмет, похожий на пистолет АПС с глушителем, и 120 патронов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, следователи СБУ провели обыски у гражданина Украины Петра Симоненко", - говорится в сообщении.

"Во время следственных действий вместе с агитационными материалами, направленными на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти, также изъяты предмет, похожий на пистолет АПС с глушителем, и 120 патронов к нему", - заявляют в СБУ.

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В то же время председатель СБУ Василий Грицак отметил, что «кремлевский вирус проплаченных "госпереворотов" в Украине нашел очередной "организм"». Но, в отличие от предшественников, московские кураторы гранатомет Симоненко уже не доверили, ведь сами вполне осознают бутафорность очередного претендента на роль российской «Авроры» в Киеве».

Как сообщал УНИАН, ранее в СБУ заявили, что провели у руководителей запрещенной Коммунистической партии ряд санкционированных обысков, во время которых обнаружили запрещенную коммунистическую символику.

"Во время следственных действий правоохранители обнаружили агитационные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима, которые планировались по заказу российских кураторов для распространения 9 мая, чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений", - говорилось в сообщении СБУ.

Вместе с тем в пресс-службе КПУ подтвердили факт проведения обысков, назвав их незаконными. При этом уточнили, что СБУ проводила следственные действия у лидера политсилы Петра Симоненко, лидера комсомола Украины Михаила Кононовича, а также в столичном офисе партии.

Справка УНИАН. 16 декабря 2015 года Окружной административный суд Киева запретил деятельность Коммунистической партии Украины на основании правового заключения Комиссии по вопросам соблюдения закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», который установил несоответствие деятельности, наименования и символики КПУ требованиям украинского законодательства.