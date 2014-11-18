Мероприятия к годовщине Майдана и годовщине Голодомора СБУ будет охранять вместе с Самообороной
15:05, 18 ноября 2014Политика
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СБУ будет обеспечивать порядок во время празднования годовщины Майдана и чествования годовщины Голодомора вместе с Самообороной.
Самооборона будет работать вместе с СБУ / УНИАН
Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко, отвечая на вопрос о предотвращении возможных провокаций в эти дни в Киеве.
"В этом году мы впервые будем обеспечивать общественный порядок 21 и 22 ноября вместе с майданівцями", - цитирует Наливайченко "Украинская Правда".
"Больше не будет такого, как во времена Януковича - палки и спецоборудование против граждан. Будет наоборот - граждане, люди, которые были на Майдане, будут обеспечивать порядок, а мы будем помогать им в этом", - добавил глава СБУ.
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Как известно, народное вече пройдет в Киеве по случаю годовщины начала событий на Майдане Независимости 21 ноября.
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