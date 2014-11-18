В Киеве представили первый украинский электроавтобус

Его изготовили в Луцке на базе модели "Богдан", демонтировав двигатель внутреннего сгорания и поставив электрический за 14 тысяч гривен. Также вместо топливного бака установили аккумуляторные батареи с выходом к розетке, сообщает Gazeta.ua.

"Новый електроавтобус - это экономия топлива. В день на каждом автобусе автотранспортное предприятие может экономить 700 грн. Кроме этого, это экологически чистый транспорт без выбросов в атмосферу. Также он не требует утилизации", - отметил Юрий Девицкий, директор автотранспортного предприятия-разработчика.

Читайте такжеПродажи электромобилей в мире за год удвоилисьОн добавил, что электроавтобусы можно переделывать из старых "Богданов" и "Эталонов". Таким образом, он окупится предприятию уже через 2 года и 3 месяца.

Со слов Юрия Девицкого, украинский электроавтобус может проехать без подзарядки 250 км. Заряжается от электросети в 220 вольт. Нужно заряжать полдня. От 480 вольт заряжается 4 часа.

Электроавтобус ездит бесшумно. На задней части автосалона вместо задних сидений - аккумуляторы.

Пока еще ни одно предприятие в Украине не заказало Электроавтобус. Перед выходом в рейс транспортное средство нужно повторно сертифицировать. Эта процедура занимает несколько месяцев.