В СБУ хотят люстрировать работавших в КГБ и коррупционеров времен Януковича

В Службе безопасности Украины с 23 ноября начинается люстрационная проверка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко, отвечая на вопросы журналистов.

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По его словам, проверке подлежат те люди, которые в свое время работали в КГБ, а также совершали коррупционные деяния при режиме экс-президента Виктора Януковича.

Наливайченко напомнил, что с тех пор как он возглавил СБУ, со службы уволено более 2,5 тысяч сотрудников, в том числе 108 человек руководящего звена.

Наливайченко отметил, что в СБУ создан и работает Общественный совет, который будет помогать проводить чистку внутри ведомства.