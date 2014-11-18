АП: Если Украина ударит по российской технике на Востоке, то развяжет войну

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, пишет Украинская правда.

"Наша задача - избежать полномасштабной войны в центре Европы. Нанесение такого удара (по колоннам российской военной техники) - это начало войны с применением авиации, вы же понимаете, дальше тогда пойдет обострение, и тогда это будет другая история", - заявил Чалый.

Читайте такжеРоссия целенаправленно пытается разрушить минские договоренности - Чалый

В случае такого обострения ситуации, по мнению Чалого, Украина потеряла бы поддержку европейских партнеров.