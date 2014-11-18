АП: Если Украина ударит по российской технике на Востоке, то развяжет войну
00:04, 18 ноября 2014Политика
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Заместитель главы Администрации президента Валерий Чалый считает, что нанесение удара Украины по колоннам военной техники РФ на Востоке, приведет к развязыванию полномасштабной войны.
Если Украина ударит по российской технике на Востоке, то развяжет войну / vk.com
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, пишет Украинская правда.
"Наша задача - избежать полномасштабной войны в центре Европы. Нанесение такого удара (по колоннам российской военной техники) - это начало войны с применением авиации, вы же понимаете, дальше тогда пойдет обострение, и тогда это будет другая история", - заявил Чалый.
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В случае такого обострения ситуации, по мнению Чалого, Украина потеряла бы поддержку европейских партнеров.
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