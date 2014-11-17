Губернатор Донетчины считает, что в случае расширения санкций РФ может "лопнуть"

Россия – не то государство, которое может бороться против всего мира, заявляет председатель Донецкой областной госадминистрации Александр Кихтенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой ОГА, об этом губернатор сказал сегодня в Краматорске на встрече со студентами Донбасской государственной машиностроительной академии, прогнозируя, что ждет Российскую Федерацию, если она продолжит воевать с Украиной.

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Кихтенко отметил, что Россия ведет в Украине сегодня сетецентрическую войну, в которой серьезные ставки делаются не столько на боевые действия, сколько на информационные атаки. Но, он подчеркнул, что «Россия сегодня – не то государство, которое может бороться против всего мира, и если будет введен следующий этап санкций, она просто лопнет, как государство».

Губернатор также выразил уверенность в том, что российский народ вскоре сам сделает выводы относительно руководства, которое ведет страну в никуда.