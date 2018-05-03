Яценюк назвал проверки ФСБ украинских судов шагом к расширению экономической войны

Арсений Яценюк напомнил, что Украина имеет положительный опыт суда с Россией в Стокгольме.

«ФСБ России начала останавливать и осматривать торговые суда, направляющиеся в азовские порты Украины. Это фактически блокада азовских портов Украины. Прежде всего, Мариуполя, где работают мощные промышленные предприятия, где живут 450 тысяч украинцев», - написал лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк на своей странице в Facebook.

«Этой блокадой Москва хочет склонить Украину к политическим уступкам. А также спровоцировать социальное напряжение в Мариуполе и других городах украинского Приазовья», - добавил он, передает пресс-служба НФ.

Арсений Яценюк отметил, что «никаких оснований для проверок судов россияне не заявляют - как и претензий по их результатам».

«Это умышленное дерзкое своеволие. Так же, как и аннексия Крыма и строительство моста через Керченский пролив», - подчеркнул лидер «Народного фронта».

«Это шаг к расширению экономической войны. На такой шантаж страны-террориста ответ Украины должен быть неизменной: никаких компромиссов цене независимости и свободы не будет. Россия ответит в международных судах», - подчеркнул он.

Арсений Яценюк напомнил, что Украина уже имеет соответствующий положительный опыт в Стокгольме. «И это только начало. Продолжаются другие судебные процессы», - отметил он.

«Сегодня же Украина и Запад должны расширять санкции против РФ. Можем и должны сильнее бить по экономике врага. Пока Кремль не свернет своей преступной агрессии и не заплатит за все содеянное», - убежден Арсений Яценюк.