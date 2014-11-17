За сутки в зоне АТО погибли 6 военных, 9 - ранены

Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО на Донбассе нет погибших среди военных, однако ранены 6 бойцов.