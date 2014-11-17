За сутки в зоне АТО погибли 6 военных, 9 - ранены
13:00, 17 ноября 2014Политика
0
За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 9 получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
Читайте такжеВ плену у боевиков остаются более 700 украинцев (полный список)
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО на Донбассе нет погибших среди военных, однако ранены 6 бойцов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter