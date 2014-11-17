Российские солдаты на Донбассе маскируются под казаков – Тымчук

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«В районе н.п.Трехизбенка и Славяносербск сконцентрированы формирования А.Мозгового, перед которыми стоит задача оттеснить украинские войска на северо-запад и от р.Северский Донец. В данной полосе зафиксировано значительное количество бронетехники (до 30 единиц, из них до 15 – танки Т-64 и Т-72). Артиллерийской поддержкой их действий также занимается подразделение армии РФ (специальная артгруппа). Общее количество артиллерии – до 30 единиц, из них до 10 ед. – РСЗО», - сообщает ИС.

Кроме того, поддержку боевикам оказывают подразделения регулярной армии РФ, закамуфлированные «под казачество».

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В то же время, руководство «ЛНР» высказывает претензии руководству так называемых «казачьих формирований», действующих на юге Луганской области.

«Не смотря на то, что руководство «казаков» ранее неоднократно высказывалось о готовности объединить усилия и «выступить единым фронтом», в реальности из-за сопротивления «казаков» оказалось невозможным сформировать в данных районах полноценные тактические группы для отправки «на фронт»», - сообщает ИС.