Сессия ПАСЕ стала победной для Украины и провалом для России – Геращенко

Геращенко отметила, что несмотря на отказ обсуждать преступления России в Крыму и Солсбери, эти вопросы все равно поднимались в рамках дискуссии по Сирии.

Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко оценила как удачную и победную для Украины сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, проходившей на этой неделе в Страсбурге.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

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«Апрельская сессия в Страсбурге прогнозировалась нами как сверхсложная. А оказалась удачной и победной. Ожидалось, что пророссийское лобби активизирует усилия по возвращению российской делегации, генсек СЕ в своем лестном поздравлении Путина и словом не упомянул Крым, бюро голосами левых и любителей Кремля провалило инициативу украинцев и британцев по дебатам по Крыму и Солсбери. Но. Командная, слаженная работа нашей делегации переломила ситуацию. Нам удалось внести поправку в резолюцию по невыполнению резолюций странами-членами СЕ о фактическом контроле РФ на оккупированном Донбассе», - отметила Геращенко.

Она добавила, что дебаты по ситуации в Сирии стали «дебатами по преступлениям РФ и в Сирии, и на Донбассе, и в Солсбери, и в Крыму».

«В резолюциях по противодействию гибридной войне и ВПО упоминаются преступления РФ и причастность к всем войнам на континенте, и реальным и гибридным. Резолюция по коррупции вышла зубастой, а во время дискуссии РФ и ее друзья звучали чаще, чем Азербайджан. Принято еще несколько важных резолюций по проблемам журналистов и другим темам», - добавила она.

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«И ключевое: все планы по скорому возвращению россиян без выполнения ими резолюций провалились. СЕ отказалась от юбилейного саммита, задуманного, как триумф возврата России. Представители РФ воспринимаются в Страсбурге не просто токсично, это гораздо более жесткое слово...», - отметила Геращенко.

По ее мнению, Совет Европы сейчас должен не праздновать, а очиститься и вернуть свой авторитет и репутацию, на самом деле.

«И движение в направлении очищения происходит и благодаря большой работе украинской делегации», - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, которой признала оккупацию Российской Федерацией отдельных территорий Донбасса.