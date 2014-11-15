Кэмерон с Путиным говорил в основном об Украине - Песков

По его словам, "состоялся и разговор о фундаментальных причинах нынешнего разлада в отношениях между Россией, США и рядом европейских стран".

Об этом пишет Русская Служба BBC.

И Путин, и Кэмерон отметили свою заинтересованность "в реставрации этих отношений и принятии действенных мер по урегулированию кризиса, что будет способствовать отказу от конфронтационных отношений", - заявил Песков.

"Несмотря на цейтнот, президент и премьер затронули также Сирию и ИГИЛ", - сказал он.

Перед началом саммита президент США Барак Обама назвал позицию России по отношению к Украине "угрозой для мира".

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По его словам, США возглавляют усилия мирового сообщества в противостоянии лихорадке Эбола и угрожающей миру российской агрессии в Украине.

"Обама идет на обострение: на G20 он вновь сравнил Россию с Эболой. ИГИЛ для него уже меньшая угроза. Таких выпадов не было и в холодную войну", - прокомментировал слова американского лидера Глава думского комитета по международным делам Алексей Пушков.