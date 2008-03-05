Россия возобновила поставки газа Украине

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и председатель Правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня в ходе телефонных переговоров достигли договоренности о разрешении кризисной ситуации, сложившейся в отношениях в газовой сфере.

Об этом сказано в совместном заявлении НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», переданном УНИАН.

В частности, стороны договорились о том, что поставки газа с 1 января по 1 марта 2008 года будут полностью оформлены и оплачены НАК «Нафтогаз Украины» по существующей на начало года схеме. Вопросы с поставками российского газа будут урегулированы. Переговоры по другим вопросам сотрудничества в газовой сфере будут продолжены.

«Транзит российского газа для европейских потребителей по территории Украины осуществляется в полном объеме. Ограничения поставок для потребителей Украины сняты», - отмечено в заявлении.

Как сообщал УНИАН, утром 3 марта «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 25% из-за нерешенных проблем с задолженностью «Нафтогаза Украины» за газ, потребленный в ноябре-декабре 2007 года, и отсутствие условий поставок в 2008 году.

4 марта в 20.00 мск ОАО "Газпром" сократил еще на 25% поставки газа в Украину - до 69,3 млн. куб. м в сутки, что соответствует около 54% суточных плановых объемов.