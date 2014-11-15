Наливайченко призвал блогеров работать в СБУ

Об этом Наливайченко заявил в эфире телеканала "Интер", сообщают "Подробности".

"Мы готовы взять молодых людей, которые не поддадутся на коррупцию. Такие люди есть. Это Ярослав Антоняк, Денис Казанский, Сергей Иванов, думаю, им настало время работать в службе на руководящих постах, чтобы очищение из слов перешло в дело", - сказал чиновник.

Глава Службы безопасности отметил, что будет ждать заявлений блогеров с 17 ноября.

"Жду с понедельника, 17 ноября. Люди эти проявились, они имеют свои организации, они сделали больше чем другие на этих постах", - отметил Наливайченко.

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Также, он подчеркнул, что по информации этих блогеров был открыт ряд уголовных дел, по которым ведутся расследования.

"Ничего не мешало и не мешает нам открывать уголовные дела по наводке этих активистов. Открыто дело против Ефремова, против Левченко, Колесниченко и других. Все эти дела открыты и расследуются", - подытожил Наливайченко.