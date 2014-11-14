Из Кабмина уволили избранных нардепами чиновников

Соответствующие распоряжения опубликованы на Правительственном портале.

Так, правительство освободило Николая Величковича от должности заместителя министра внутренних дел, Павла Унгуряна (с 21 ноября) от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов, Игоря Алексеева (с 27 ноября) - от должности заместителя министра юстиции - руководителя аппарата в связи с избранием их народными депутатами.

Читайте такжеМинистры-"свободовцы" ушли в отставкуТакже Кабмин освободил Дмитрия Сторожука от должности председателя Государственной исполнительной службы с 27 ноября и Светлану Войцеховскую - от должности руководителя аппарата премьер-министра с 27 ноября в связи с избранием их депутатами.