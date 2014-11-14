Из Кабмина уволили избранных нардепами чиновников
18:25, 14 ноября 2014Политика
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Кабинет министров Украины уволил ряд заместителей министров в связи с избранием их народными депутатами.
Чиновники уволены в связи с избранием их народными депутатами / УНИАН
Соответствующие распоряжения опубликованы на Правительственном портале.
Так, правительство освободило Николая Величковича от должности заместителя министра внутренних дел, Павла Унгуряна (с 21 ноября) от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов, Игоря Алексеева (с 27 ноября) - от должности заместителя министра юстиции - руководителя аппарата в связи с избранием их народными депутатами.
Читайте такжеМинистры-"свободовцы" ушли в отставкуТакже Кабмин освободил Дмитрия Сторожука от должности председателя Государственной исполнительной службы с 27 ноября и Светлану Войцеховскую - от должности руководителя аппарата премьер-министра с 27 ноября в связи с избранием их депутатами.
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