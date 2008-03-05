В НУ-НС увидели, как регионалы ломятся в открытую дверь

Фракция «Наша Украина – Народная Самооборона» осуждает ультимативное заявление Партии регионов об отказе от участия в роботе парламента и от переговоров о преодолении парламентского кризиса.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении НУ-НС.

В документе отмечается, что “благодаря таким действиям, в Украине уже почти месяц парализована работа высшего законодательного органа. Именно из-за этого Верховная Рада не может рассмотреть важные законопроекты, предусмотренные коалиционным соглашением и внесенные Президентом Украины как безотлагательные”.

Как отмечают авторы заявления, “не давая нам возможности отменить депутатские льготы и неприкосновенность, наши оппоненты сохраняют существование отдельной касты, которая может презирать закон.

Не давая ликвидировать Тендерную палату – создают проблемы для миллионов людей – от школьников до пациентов больниц, которые страдают от коррумпированной системы государственных закупок.

Не давая урегулировать земельные проблемы - позволяют ежедневно приватизировать согласно теневым схемам украинские черноземы.

Не давая принять пакет антикоррупционных законов – блокируют реальную борьбу с организованной преступностью.

Не давая рассматривать Налоговый кодекс – консервируют одну из худших в мире налоговых систем.

Не давая внести изменения в Бюджетный кодекс – лишают местное самоуправление возможности получить реальные права”.

При этом, отмечают в НУ-НС, “повод, избранный нашими оппонентами для блокировки этих и многих других законопроектов, является откровенно надуманным”. “Требуя принимать решение о вступлении Украины в НАТО после референдума, регионалы ломятся в открытую дверь. Поскольку, во-первых, именно такая процедура вступления в Альянс предусмотрена соглашением о создании коалиции демократических сил. А, во-вторых, мы еще в прошлую пятницу заявили о готовности поддержать компромиссное постановление, в котором четко записано, что Верховная Рада принимает решение о вступлении в НАТО только по результатам референдума”, - отмечают авторы заявления и отмечают, что “эту редакцию поддержала и Партия регионов, которая теперь внезапно изменила свою позицию”.

В заявлении также отмечается, что “постоянное изменение позиций по внешнеполитическим вопросам вообще стало визитной карточкой регионалов. Ведь в 2002-2003 годах они единодушно голосовали за вступление Украины в НАТО, а в 2004 - правительство ЯНУКОВИЧА ставило своей целью вступление Украины в Альянс не позднее 2008 года”. Как замечают авторы заявления, “это еще раз подтверждает: вопрос НАТО не имеет ничего общего с настоящими мотивами поведения олигархической оппозиции. Сегодня они придумали один повод для дестабилизации, а завтра выдумают другой, не менее абсурдный”.

“Партия регионов целенаправленно создает в Украине искусственный кризис, - говорится далее в документе. - Сначала ее депутаты просто не регистрировались в Верховной Раде. Потом – блокировали трибуну, ломали мебель и надували шарики. После этого провели откровенно провокационный и антиукраинский съезд в Северодонецке. Сегодня – беспричинно вышли из переговоров о нормализации работы парламента и так же беспричинно вышли из Национального конституционного совета, призвав людей протестовать на улицах неизвестно против чего”.

“Такие действия приносят только вред всем гражданам Украины, независимо от того, за какую политическую силу они голосовали”, - подчеркивается в документе.

“Для нас очевидно, что настоящими причинами этих действий является неспособность смириться с поражением на выборах и стремление вернуть потерянную власть”, - считают в НУ-НС. И при этом отмечают: “Если Партия регионов стремится таким способом переформатировать коалицию, мы заявляем, что это ей не удастся. Если они хотят досрочных выборов, то мы не видим в таких выборах никакой необходимости”.

«Наша Украина – Народная Самооборона» призывает Партию регионов признать статус парламентской оппозиции, прекратить провокационные действия и вместе с коалицией демократических сил работать на благо всего украинского народа.