Венгрия будет продолжать ветировать вступление Украины в НАТО

14:10, 25 апреля 2018
Политика
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Венгрия вновь обвинила Украину в наступлении на права нацменьшинств / фото УНИАН

Венгрия будет продолжать ветировать вступление Украины в НАТО, пока Украина "не восстановит права, которые ранее предоставлялись национальным меньшинствам".

Об этом сообщает пресс-служба венгерского МИД. Отмечается, что Венгрия испытывает сильное международное давление с целью отмены венгерского вето на дальнейшие переговоры между НАТО и Украиной.

При этом Венгрия считает такую ситуацию несправедливой, поскольку, по ее мнению, за сложившуюся ситуацию несет ответственность именно Украина.

«Венгрия не будет преклоняться перед международным давлением и жертвовать правами венгерского народа, живущего в Украине, на алтаре геополитических интересов», - сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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Министр заявил, что Украина может снять право вето, если восстановит ранее приобретенные права закарпатских венгров.

"Венгрия продолжит налагать вето на вступление Украины в НАТО, пока она не восстановит права, которые ранее предоставлялись национальным меньшинствам. Если бы Венгрия склонялась к давлению и «отказалась» от права вето, она осталась бы без инструментов для защиты прав венгров, проживающих в Украине", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Венгрия обвинила Украину в наступлении на права нацменьшинств из-за предложенных президентом Украины Петром Порошенко изменений в закон о гражданстве.

Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный законопроект № 8297 «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно усовершенствования отдельных положений», которым предлагается лишать украинского гражданства за участие в "выборах" в оккупированном Россией Крыму.

Также основанием потери гражданства является "использование совершеннолетним лицом, которое приобрело гражданство Украины, избирательного или другого права, которое ему дает иностранное гражданство".

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Теги: #Украина#НАТО#гражданство#Венгрия