Пшонка решил через суд вернуть свои "домашние сокровища"

«Они (адвокаты) ссылаются на сообщения в прессе. Согласно сообщениям, активисты принесли вещи. С их слов, они были будто из дома экс-генерального прокурора Пшонки, - рассказывает заместитель министра культуры Тамара Мазур. - Был составлен описание этих вещей и они были приняты на, подчеркиваю, временное хранение. То есть, на сегодняшний день стоит вопрос, где в дальнейшем будут храниться эти вещи и их художественной ценности», сообщает Громадське.

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Ценности, которые сейчас пытается вернуть Виктор Пшонка, находятся в Национальном художественном музее. Их принесли сюда волонтеры. До недавнего времени эти картины каждый мог увидеть во время выставки «Сокровища Межигорье».

В министерстве культуры говорят, что когда дело дошло до рассмотрения жалоб, адвокаты Пшонки почему-то не появились. Более того - не предоставили никаких доказательств, что упомянутые вещи принадлежат именно Виктору Пшонке.

«Проблема в том, что в жалобах вообще не указывается, о каких предметах идет речь. И не предоставляются какие-либо правоустанавливающие документы», - продолжает госпожа Мазур из министерства культуры.