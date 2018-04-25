Страны G7 назвали неприемлемыми действия РФ в Украине и Сирии

Главы МИД G7 обсудили общую обеспокоенность по вопросам мира и безопасности, включая Сирию, Украину и КНДР.

Страны G7 в совместном заявлении назвали «неприемлемыми» действия России в Сирии и в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД и министров безопасности стран G7.

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«Главы МИД G7 обсудили общую обеспокоенность по вопросам мира и безопасности, включая Сирию, Украину и КНДР. Затрагивая общие вызовы международному порядку, министры подняли тему российского дестабилизирующего поведения, включая неприемлемые действия России в Сирии, Украине и в других соседних государствах», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в итоговом заявлении встречи глав МИД стран "Большой семерки" в канадском Торонто говорится о том, что страны G7 могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России в связи с ее действиями на юго-востоке Украины.