Тимошенко заплатит Газпрому, когда появятся основания

Правительство Украины рассчитывает, что российское ОАО «Газпром» в ближайшее время осуществит расчеты за транзит газа по территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Правительство продвигается в рамках своих полномочий, и как только мы будем иметь юридические основания, мы рассчитаемся за газ, и мы ожидаем, что РАО «Газпром» рассчитается, начиная с декабря, за транзит газа в Европу по территории Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что НАК «Нафтогаз Украины» выполняет в полном объеме все обязательства по транспортировке российского природного газа в европейские страны. «На сегодняшний день НАК «Нафтогаз» перевыполняет план по экспорту российского газа в Европу. «Нафтогаз» осуществляет транзит российского газа ровно в тех объемах, в каких Россия для транзита этот газ передает», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 марта, официальный представитель российского "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ заявил, что ОАО «Газпром» полностью расплатилось за транзит газа в Европу через Украину.

«Несмотря на то, что «Нафтогаз» сознательно не выставляет счета, «Газпром» в полном объеме оплатил услуги транзита и готов продолжить переговоры», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Также он заявил, что транзит российского газа через территорию Украины европейским потребителям сократился, по данным на текущий момент, на 7,8% - с 386 млн. куб. м (по состоянию на 4 марта) до 356 млн. куб. м газа (на сегодняшний день).