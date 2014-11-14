ГПУ проводит обыски у заместителя министра обороны

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как говорится в сообщении, следственным отделом следственного управления Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству, начатому по факту злоупотребления властью и служебным положением служебными лицами Министерства обороны Украины, которые входят в состав комитета по конкурсным торгам (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным ГПУ, во время осуществления в 2014 году мероприятий по тыловому обеспечению потребностей Вооруженных сил Украины указанные лица использовали свое служебное положение вопреки интересам службы и приняли предложения участников закупки горюче-смазочных материалов, содержащие завышенные цены, в результате чего государственному бюджету Украины нанесен ущерб на сумму свыше 3 млн грн.

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С целью выявления и фиксации обстоятельств совершенного уголовного правонарушения следственным управлением совместно с работниками УБОП ГУ МВД Украины в Киевской области проводятся обыски по месту работы и проживания вышеуказанных лиц, в частности у одного из заместителей министра обороны Украины, информировали в Генпрокуратуре.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, отмечают в пресс-службе.