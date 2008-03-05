У Ющенко не понимают, как Нафтогаз должен платить России без бумаг

Пока не понятно, каким образом НАК «Нафтогаз Украины», согласно принятому на сегодняшнем заседании Кабинета Министров решению, будет проводить расчеты с Россией за потребленный в 2008 году природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, комментируя соответствующие решение правительства.

«Думаю, что сегодня правительство даст НАК следующую команду - без всяких бумаг, пожалуйста, можете дальше продолжать оплату газа уже по 2008 году», - заявил А.ШЛАПАК.

Отвечая на вопрос УНИАН о том, какой именно структуре будут направляться платежи, А.ШЛАПАК сказал: «Это надо выяснить у правительства. Это их правовая конструкция, и я ее не понимаю пока».

Как сообщал УНИАН, Кабмин решил передать с 1 марта исключительные полномочия по реализации импортного природного газа НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно постановлению КМУ, в частности, с 1 марта весь импортный газ среднеазиатского и центрально-азиатского происхождения реализуется в Украине НАК «Нафтогаз Украины» и ДК «Газ Украины» при условии проведения потребителями 100% расчетов за потребленный газ. Кроме того, постановлением определено, что в случае нехватки импортных объемов газа для удовлетворения потребностей потребителей Украины НАК «Нафтогаз» уполномочен использовать ресурсы газа, которые находятся в подземных хранилищах газа ДК «Укртрансгаз».

Напомним, 1 марта премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина с 1 марта прекращает таможенное оформление поставок газа по контрактам «УкрГаз-Энерго.

«С 1 марта мы занимаем четкую позицию - никакого растамаживания на «УкрГаз-Энерго» не будет. И для этого будет решение правительства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что договоренности, достигнутые 12 февраля Президентами Украины и России Виктором ЮЩЕНКО и Владимиром ПУТИНЫМ, не выполняются. «Президенты договорились, что с 1 января три месяца газ поступает напрямую НАК «Нафтогаз Украины», без «УкрГаз-Энерго». К сожалению, на сегодняшний день эти договоренности нарушены», - добавила она.

В тоже время Ю.ТИМОШЕНКО рассчитывает, что стороны вернутся к выполнению договоренностей двух Президентов. «И в марте, апреле и мае - это будут три месяца, когда газ будет поступать напрямую на НАК «Нафтогаз Украины», а далее (начиная с июня 2008 г. - УНИАН) без каких-либо посредников от РАО «Газпром» «Нафтогазу», - подчеркнула глава правительства.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГаз-Энерго".

50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

ЗАО "УкрГазЭнерго" создано компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК "Нафтогаз Украины" весной 2006 года. С апреля 2006 года компания является основным импортером природного газа в Украину, который покупает у RosUkrEnergo.