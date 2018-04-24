Нардеп Рыбалка назвал реформы, необходимые для поддержки украинского экспорта

Депутат заявил, что нельзя ждать два года результатов президентских и парламентских выборов, а работать нужно уже сегодня.

Экс-глава финансового комитета Верховной Рады, народный депутат Сергей Рыбалка, который включен в состав Совета по международной торговле при правительстве, назвал пять важнейших направлений реформ для увеличения украинского экспорта и экономического роста.

О них он написал в своем блоге на «Обозреватель».

«В последние дни прошлого года наконец-то утверждена Экспортная стратегия, а 17 апреля состоялось учредительное заседание Совета по международной торговле. Это хорошо, но почему опять незадолго до выборов?», - сказал Сергей Рыбалка

Депутат заявил, что нельзя ждать два года результатов президентских и парламентских выборов, а работать нужно уже сегодня.

«Первое. Важно не просто ускорить реальный запуск эффективной работы Экспортно-кредитного агентства, но и расширять его ресурсную базу. Менять государственные программы с бюджетным финансированием. Чтобы существенно уменьшать для экспортеров, для инновационных украинских производителей и иностранных покупателей их продукции ставки по кредитам. Нужно подключать к системе государственные банки. Очень много зависит от квалификации персонала», - написал он.

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Сергей Рыбалка отметил, что он с коллегами по Радикальной партии два года потратили на принятие закона о создании системы поддержки экспорта, который предусматривает, что Экспортно-кредитное агентство должно было быть создано еще летом прошлого года. «До сих пор это учреждение существует только на бумаге» - возмутился депутат.

Во-вторых, как отмечает Сергей Рыбалка, нужно системно работать над созданием других стимулов. «Чтобы было проще и выгоднее открывать новые высокотехнологичные предприятия именно в Украине. И здесь крайне широкое поле для работы - от настоящих реформ судебной и правоохранительной систем, до конкурентных транспортных тарифов или бесплатного подключения к электросети. Нужно кардинально уменьшить риски рейдерства и рэкета от «коммерсантов в погонах», - написал Сергей Рыбалка.

Третье направление, по его словам, - воплощение в жизнь идеи создания эффективных торговых представительств, «чтобы выгрызать новые контракты и новые благоприятные условия торговли». И здесь, как отмечает народный депутат, речь идет не только о продаже готовых товаров, но и об участии в совместных производственных цепочках.

В-четвертых, «нужно лишить чиновников возможности управлять в ручном режиме любым экспортом через манипуляции со списками товаров двойного назначения», - говорит народный депутат и член Совета по международной торговле.

В-пятых, нужно серьезно поработать над новым законом о валютном регулировании, чтобы забрать у чиновников право управлять этим процессом в ручном режиме, вместо этого нужно внести в закон четкие правила и процедуры, утверждает Сергей Рыбалка.

«Нам крайне необходимо не просто увеличивать экспорт, а системно стимулировать создание новых высокотехнологичных предприятий и продвигать на мировые рынки продукцию глубокой переработки. Поэтому наша торговая и финансовая политика должна подчиняться задачей промышленной политики», - написал он.

Как известно, 17 апреля состоялось первое учредительное заседание Совета международной торговли при Кабинете Министров Украины.