Переговоры по коалиции усложняются из-за вопроса ключевых должностей во власти - кандидат в депутаты (исправлено)

Примечание редакции: в предыдущей версии заголовка новости было ошибочно указано, что коалиционные переговоры "зашли в тупик", что является неверной трактовкой слов Сергея Куницына. Приносим свои извинения за неточность.

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1» сообщил кандидат в народные депутаты от партии «Блок Петра Порошенко», советник президента Сергей Куницин.

«Насколько я понимаю, сейчас еще ситуация качается в отношении первых лиц, к исполнительной власти еще дело не дошло. Сегодня (на коалиционных переговорах - УНИАН) больше идет работа в отношении председателей комитетов Верховной Рады, потому что сначала нужно сформировать руководящие органы парламента», - сказал Куницин.

По его словам, сложности в согласовании кадровых вопросов возникают из-за излишних амбиций некоторых участников переговоров.

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«На мой взгляд, это происходит потому, что амбиции отдельных наших лидеров зашкаливают за здравый смысл», - отметил Куницын.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По данным ЦИК, в Верховную Раду прошли 6 партий, лидирует партия премьер-министра Арсения Яценюка «Народный фронт» - 22,14% голосов. Пять партий, прошедших в парламент, ведут консультации относительно формирования коалиции. Коалиционное соглашение, по словам председателя партии «Блок Петра Порошенко» Юрия Луценко, может быть парафировано до конца текущей недели (10-16 ноября).