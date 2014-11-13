Сепаратисты готовят митинг в Харькове 18 ноября – МВД

Как сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Антон Геращенко, МВД перехватило информацию о подготовке и проведению в Харькове 18 ноября пророссийского митинга.

По словам Геращенко, мероприятие должно состояться на проходной у завода "Турбоатом" на Московском проспекте.

"МВД будет обращаться в суд с требованием запретить данную акцию во избежание провокаций со стороны пророссийских диверсантов", – заявил советник министра.

Читайте такжеВ центре Харькова снесли самый большой в Украине памятник Ленину (фото)Он также добавил, что согласно перехваченной МВД информации, запланированная численность участников - 150 человек.

"Оплата участия одного участника - 1000 рублей. Я не ошибся, расценки указаны именно в рублях. Запроданцам же все равно в чем деньги получать - лишь бы получать. Итого 150 тысяч рублей", – добавил Геращенко.