В Страсбурге начинается сессия ПАСЕ: обсудят незаконные выборы Путина в оккупированном Крыму

В понедельник, 23 апреля, запланировано проведение срочных дебатов. Перед делегатами в ПАСЕ выступит президент Ассамблеи Микеле Николетти.

В Страсбурге стартует сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Завершится она в пятницу, 27 апреля.

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Трансляция из сессионного зала ПАСЕ начнется в понедельник, 23 апреля, в 12.30 по киевскому времени. В понедельник, 23 апреля, запланировано проведение срочных дебатов.

Как сообщается, среди тем, представленных для рассмотрения: "Незаконные выборы президента РФ на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым: нарушение прав человека", а также "Рост антисемитизма, исламофобии и ксенофобии в Европе: угроза европейским ценностям", "Копенгагенская декларация (относительно реформирования механизма Конвенции о защите прав человека – 24), оценка и выполнение".

Также сегодня перед делегатами в ПАСЕ выступит президент Ассамблеи Микеле Николетти.

Как сообщал УНИАН, на зимней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию о защите языков нацменьшинств в Европе. При этом вопрос украинского закона об образовании, из-за которого Венгрия заявила о блокировании европейских и евроатлантических стремлений Киева, в докладе о защите языков меншинств был упомянут лишь в пояснительной записке докладчика.