События недели: версия читателей УНИАН - Третья мировая война пока отменяется, украинцам обещают единую церковь, а желтый сигнал светофора едва не запретили

Помните, как на прошлой неделе мир сотрясали новости о том, что человечество как никогда близко к началу третьей мировой? Якобы если Трамп решит бомбить Сирию, Россия, конечно же, будет вынуждена защищать своего союзника и сбивать ракеты, а дальше все снежным комом покатится в тартарары - прямиком к ядерной зиме. А также о том, что «холодная война» на своем пике, все «вот-вот» начнется и подобное. Как показала действительность последних семи дней, ничего никуда не покатилось, по крайней мере, пока что. Так как банально никто ничего не сбил. Впрочем, давайте по порядку.

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В ночь на субботу Дональд Трамп приказал нанести «точечные удары» по Сирии в ответ на химическую атаку в городе Дума. Его решили поддержать Франция в лице Макрона и Великобритания в лице Терезы Мэй. Было три цели, и операция, судя по всему, была выполнена блистательно - без шума и пыли. Союзники выпустили 105 ракет. До фундамента уничтожен был исследовательский центр, в котором разрабатывали химоружие (правда, сами сирийцы говорят, что там производили лекарства от рака), большой склад с этим ядом, а также некий бункер, в котором также, как говорят в Пентагоне, хранили химическую гадость. Обошлось якобы без жертв, пострадали всего трое гражданских. Судя по всему, сирийцы догадывались, куда будет бить коалиция, и вовремя смылись. На спутниковых снимках видно, что от целей остались только воронки.

Ясное дело, все замерли в ожидании - что же ответит Россия? Сначала там заявили, что сбили «значительную часть» ракет. Потом исправились и рассказали, что сбили то ли 12, то ли «больше 10 ракет». Короче, как говорится, путались в показаниях. Позже вообще появилась новость, что сбивала-то и не Россия, а силы Асада. Но, в итоге все, оказалось гораздо проще - не сбили ни одной ракеты, и «ядерная держава», ранее угрожавшая стереть противников в радиоактивный пепел, на деле просто села в лужу и ответила на удар не более, чем сотрясанием воздуха. Обвинила Запад в попытке то ли расколоть, то ли расчленить Сирию и туманно пригрозила «последствиями». Сбить-то новейшие американские ракеты, наверное, просто нечем, даже если бы и хотелось. Ну, а поболтать - как говорят, не мешки ворочать.

Западный мир авиаудар коалиции по Сирии в общем поддержал - кто-то «двумя руками», кто-то сдержанно, как, например, Германия. Украина также выразила свою солидарность - шаг вынужденный, но оправданный, сказал Порошенко. А вот лидер Ирана назвал Трампа, Макрона и Мэй преступниками. Осудил удар также и Китай - мол, силовое решение было принято в обход ООН, что нарушает нормы международного права.

Впрочем, Китай гордо молчит, когда ООН все чаще оказывается просто недееспособным благодаря праву вето у России, из-за действий которой, кстати, Совбез ООН, в последнее время, чаще всего и собирают. Путин в разговоре с президентом Ирана заявил, что, в случае еще одного ракетного удара США по Сирии, некие международные отношения «погрузятся в хаос», не уточнив, правда, что конкретно он имеет в виду. Но все это, по сути, только слова, никаких ответных действий не последовало.

Кстати, на следующий день после авиаудара, посол США в ООН Никки Хейли заявила в интервью журналистам, что в ближайшее время против РФ введут новые санкции - против компаний, связанных с Асадом и использованием химического оружия. То ли она поспешила и ляпнула отсебятину, то ли они там между собой не договорились, но позже появилась новость о том, что Трамп введение новых санкций отложил. А спустя два дня NYT написало, что Трамп вообще узнал о намерении американских властей ввести новые антироссийские санкции «из телевизора» и был просто в ярости.

Как бы там ни было, тема затихла, новых санкций пока нет. В России журналисты узнали, что местные чиновники уже давненько готовятся к худшему - вплоть до отключения от SWIFT и санкций против госдолга. Кстати, здесь стоит упомянуть свежую новость о том, что в России руководители на местах, если верить Bloomberg, получили указание с самого верха - из Кремля, умерить свой пыл и поменьше критиковать США, так как Путин решил якобы пойти с Трампом на мировую. Поджали хвост? Возможно.

Но не все. Например, некий храбрец с фамилией Петровский, депутат российского города Ярославль, решил самостоятельно ударить ответными санкциями по «пиндосам» и раздавил на камеру свой iPad производства США. «А ты растоптал свой айфон? Или Айпад?», – гордо написал депутат у себя в Facebook.

Другой новостью, за которой следили наши читатели, стала жуткая авария в Кривом Роге - там столкнулись набитая людьми маршрутка, легковушка и автобус. Mazda ехала на желтый свет, на скорости протаранила маршрутку, которую от удара отбросило на встречную полосу - прямо под колеса автобуса. Итог - нет девяти жизней. Полтора десятка людей пострадали, многие - серьезно. 67-летнего водителя Мазды задержали и уже судят. Говорит, что спешил отвезти на вокзал сына. Маршрутку якобы не видел из-за деревьев. Свидетели говорят, что в момент ДТП светофор горел в дежурном режиме - мигающим желтым. А водитель «Мазды» летел на огромной скорости - по второстепенной и должен бы был уступить бусу.

После ДТП начались серьезные разговоры о запрете желтого сигнала светофора в стране. Мол, подобное ДТП случай не первый, и якобы именно «желтый» всему виной. Гройсман поручил профильным ведомствам выяснить, стоит ли его отменять - под предлогом, что многие страны в мире уже так сделали. Но в «Укравтодоре» выступили категорически против. Говорят, желтый свет нужен - это дополнительный элемент привлечения внимания водителей. А в МВД предложили усилить ответственность за нарушения ПДД, чтобы боялись. Впрочем, если представить, сколько будет стоить убрать желтый свет на всех перекрестках страны, где есть светофоры, то, может, лучше бы поставили на проблемных перекрестках по видеокамере за эти деньги? Тогда и нарушали бы, наверное, меньше. Ведь часто дело не в «плохих» правилах, а в том, что их просто не выполняют.

Безусловно, одной из топ-тем этой недели стала и церковная эпопея. Для нас неожиданно замаячила реальная перспектива получить свою единую и признанную поместную православную церковь. Ведь Украина едва ли не с начала независимости периодически пытается поднимать этот вопрос, но безуспешно. Кто не в курсе - Киевский патриархат Синодом не признан.

Во вторник Порошенко срочно собрал глав парламентских фракций и заявил, что Украина «как никогда близка» к созданию поместной церкви. Рассказал, что недавно летал в Константинополь (он же Стамбул), где имел 7-часовой разговор с высшим руководством православной церкви - патриархом Варфоломеем и членами Синода. И намекнул, что там Украине дают зеленый свет на создание автокефалии и ждут официального обращения от президента и глав церквей - такова процедура. Более того - главы УПЦ КП и УАПЦ уже согласились. И получить свою признанную церковь, по словам Порошенко, можно уже этим летом - как раз ко дню Крещения Руси в конце июня. От депутатов требовалось поддержать обращение, что и было сделано в четверг. Большинство весьма легко нашлось, «за» проголосовали 268 депутатов. А против выступили «Видродження», а также фракция из самых религиозных (если судить по количеству фотографий с батюшками, окунаний в крещенскую прорубь и всяческую набожность) - «Оппоблок».

Конечно же, против выступил и Московский патриархат. Там заявили, что им подобные «пшики» переживать не впервой. Мол, у Ющенко десять лет назад ничего не получилось, и у Порошенко не получится. Власть, мол, играет на религии, чтобы «остаться на второй срок», а уж если и создавать единую поместную церковь в Украине, то только на базе «канонического» Московского патриархата. Нечто похожее заявили и в Кремле. Якобы, это попытка «раскола», а власть не должна вмешиваться в церковные дела.

Правда, как показывает практика, если в России чего не одобряют, то мы, с большой долей вероятности, на правильном пути. Какой может быть «раскол», если мы отдельное государство? Это, скорее, затянувшееся освобождение от оккупации длинною в почти три десятка лет.

Понятно, что с вопросами веры нужно быть осторожным - более осторожным, чем с каким-либо другим вопросом. Но факт остается фактом - единственной канонической православной церковью в Украине до сих пор остается Московский патриархат, напрямую подконтрольный РПЦ. Но, наверное, «соль» не в подконтрольности. И даже не в языке, которым ведется служба. Не в том, куда идут финансовые потоки, за кого прихожан просят молиться. Наверное, дело все-таки в том, что мы просто отдельное государство, и пора бы к этому начинать привыкать.

Пройдет ли все гладко в случае положительного решения Синода и как будут разворачиваться события - сказать точно сегодня никто не возьмется. Понятно одно - Москва ничего никому дарить не будет. И ждут ли Украину «религиозные войны» - одному Богу известно. Будем надеяться, а кто-то и молиться, что нет (этого нам еще не хватало), и все будет спокойно.

На фоне такого громкого новостного потока и в мире, и в Украине, совсем затерялась весьма любопытная новость о том, что суд снял арест со счетов, которые связывают с компаниями Александра Януковича - того самого «Саши Стоматолога», главного помощника своего отца, которого еще так недавно называли едва ли не самым влиятельным человеком в стране. Суд отменил арест счетов 9 фирм, и ни одно название вам ничего не скажет, ведь они, по версии следствия, были созданы только для легализации средств в обанкротившемся «Всеукраинском банке развития», который принадлежит Януковичу-младшему. Аресты были наложены в 2015 году, а в 2016-м - повторно. Подробно описывать схему, наверное, нет смысла. Но и год, и два назад фактом ареста наперегонки хвастались правоохранители, и вот таков финал. А, между прочим, вопросик-то на 2,5 миллиарда гривен.

И напоследок - еще одна популярная новость среди читателей. Да, она про знаменитого «казака» Гаврилюка, который, как выяснил один из журналистов, «возит свою задницу» в Верховную Раду на автомобиле, предназначенном исключительно для поездок в зоне АТО. Он, бедняга, прятал машину с волонтерскими номерами на закрытой парковке, но и тут его поймали эти мерзкие журналисты! Лезут из всех щелей со своими каверзными вопросами. «Чья машина?», - спрашивают. «Будете много знать - скоро состаритесь», - неожиданно острит Гаврилюк в ответ. Но потом все-таки все внятно объясняет. В общем, дело обстоит так: волонтерский джип не в зоне АТО для того, чтобы ездить по домам и собирать картошечку, яблочки, груши, и подвозить всю эту провизию к «Газельке», которая сейчас везет «груз-200» из зоны АТО, для того, чтобы не ездил Фольцваген. И ближайшие несколько дней джип никому не нужен, потому и возит задницу Гаврилюка в парламент.

Ну, все же понятно. Не вечно же на метро ездить. Депутат, как никак! Впрочем, нашли к кому прицепиться, в самом деле.

Хороших нам всем новостей!

Тарас Сидоржевский