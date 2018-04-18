МВД после жуткого ДТП в Кривом Роге призывает Раду усилить ответственность за нарушения ПДД
Министерство внутренних дел призывает Верховную Раду ужесточить ответственность за нарушение правил дорожного движения.
Об этом сообщает Департамент коммуникаций МВД Украины. Законопроект «Об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» разработан МВД, Нацполицией и Мининфраструктуры был одобрен Кабмином еще 10 ноября 2017 года, и направлен в Верховную Раду. Однако до сих пор так и не рассмотрен профильным Комитетом ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, отметила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.
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По ее словам, законопроект предлагает значительно усилить административную и уголовную ответственность за наиболее опасные нарушения ПДД, существенно расширить полномочия полиции и убрать законодательные пробелы, которые позволяли нарушителям избегать ответственности.
«За пьянку за рулем, за управление транспортом лицами, лишенными права управления, за значительные превышения скорости и повторные такие нарушения мы предлагаем существенно, в несколько раз увеличить штрафы. Так же увеличить наказание за совершение уголовные правонарушения. Но этот законопроект застрял в Комитете ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Мы просим народных депутатов вернуться к рассмотрению предложенных нами изменений и принять их. Когда на одной чаше весов лежат все предложенные МВД новации, а на другой - человеческие жизни - здесь даже не может быть дискуссии по поводу того, что преобладает», - сказала Ковальчук.
10 ноября 2017 года, правительство также одобрило инициативы, разработанные Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией и Министерством инфраструктуры: ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч; внедрение системы автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД, которая сейчас готовится к запуску, а также были внесены изменения в Порядок выдачи удостоверения водителя – первое водителям-новичкам выдается сроком на 2 года.
«С начала года в полиции появился осторожный оптимизм – за два месяца 2018 было зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - подытожила она. - Но чтобы эта тенденция не была разрушена такими страшными авариями, как в Кривом Роге, парламенту следует срочно рассмотреть правительственный законопроект «Об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения».