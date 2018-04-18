МВД после жуткого ДТП в Кривом Роге призывает Раду усилить ответственность за нарушения ПДД

МВД просит народных депутатов вернуться к рассмотрению предложенных ведомством изменений в законодательство и принять их.

Министерство внутренних дел призывает Верховную Раду ужесточить ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций МВД Украины. Законопроект «Об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» разработан МВД, Нацполицией и Мининфраструктуры был одобрен Кабмином еще 10 ноября 2017 года, и направлен в Верховную Раду. Однако до сих пор так и не рассмотрен профильным Комитетом ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, отметила заместитель министра внутренних дел Татьяна Ковальчук.

Читайте такжеЖуткая авария в Кривом Роге: стали известны новые детали ДТП, унесшего девять жизней

По ее словам, законопроект предлагает значительно усилить административную и уголовную ответственность за наиболее опасные нарушения ПДД, существенно расширить полномочия полиции и убрать законодательные пробелы, которые позволяли нарушителям избегать ответственности.

«За пьянку за рулем, за управление транспортом лицами, лишенными права управления, за значительные превышения скорости и повторные такие нарушения мы предлагаем существенно, в несколько раз увеличить штрафы. Так же увеличить наказание за совершение уголовные правонарушения. Но этот законопроект застрял в Комитете ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Мы просим народных депутатов вернуться к рассмотрению предложенных нами изменений и принять их. Когда на одной чаше весов лежат все предложенные МВД новации, а на другой - человеческие жизни - здесь даже не может быть дискуссии по поводу того, что преобладает», - сказала Ковальчук.

10 ноября 2017 года, правительство также одобрило инициативы, разработанные Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией и Министерством инфраструктуры: ограничения скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч; внедрение системы автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД, которая сейчас готовится к запуску, а также были внесены изменения в Порядок выдачи удостоверения водителя – первое водителям-новичкам выдается сроком на 2 года.

«С начала года в полиции появился осторожный оптимизм – за два месяца 2018 было зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий и смертности на дорогах на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - подытожила она. - Но чтобы эта тенденция не была разрушена такими страшными авариями, как в Кривом Роге, парламенту следует срочно рассмотреть правительственный законопроект «Об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения».