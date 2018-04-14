МИД России обвинил Запад в попытке "расчленить" Сирию

Кроме этого там заявили, что ракетным ударам в Сирии подверглись ряд военных объектов.

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что среди объектов, подвергшихся ударам крылатых ракет США и союзников есть научно-исследовательский центр в сирийской столице, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады.

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В российском МИДе считают, что эта "рассчитанная на устрашение акция предпринята под абсолютно надуманным предлогом якобы использования сирийскими властями химического оружия в пригороде Дамаска городе Дума 7 апреля".

В МИДе считают, что были проигнорированы предоставленные сирийским правительством и российской стороной факты, которые свидетельствуют о "преднамеренной циничной инсценировке" ситуации в Думе. "Удары нанесены в тот момент, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия должны были отправиться в Думу с задачей установить истину. Есть все основания считать, что целью нападения на Сирию было препятствование работе инспекторов ОЗХО", - отметили в МИД РФ.

"Становится окончательно понятно, что те на Западе, кто прикрывается гуманитарной риторикой и пытается оправдать свое военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, на самом деле с ними за одно и ведут дело к расчленению страны", - подытожили в российском МИДе.

Как сообщал УНИАН, США, Великобритания и Франция в ночь на субботу нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с химическим оружием. Такие действия союзники предприняли после того, как армия Башара Асада в очередной раз применила химическое оружие, в результате которого погибли гражданские лица.

В поддержку действий союзников уже выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского Совета Дональд Туск и другие мировые политики.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности продолжать осуществлять меры против режима Асада в случае появления новых химических атак против гражданских лиц. В свою очередь Россия инициировала созыв Совета Безопасности ООН для обсуждения сирийского вопроса.